Суд обязал прокуратуру открыть дело против депутатов ОПЗЖ

Их подозревают в государственной измене

Фото: Facebook

Их подозревают в государственной измене

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора возбудить уголовное дело против народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по факту поездки в Москву и встречи с руководством Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская, передает RegioNews.

По ее словам, депутаты от ОПЗЖ встречались с Путиным и депутатами госдумы РФ.

Печерский районный суд обязал Офис Генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены. Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы?", - написала она.

По словам нардепа, она ожидает в течение 24 часов от Офиса генпрокурора на номер уголовного производства и надеется на эффективное расследование.

Соломия Бобровская добавила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

Напомним, 17 февраля один из руководителей фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович выступил за то, чтобы украинская делегация приняла участие в параде 9 мая в Москве.