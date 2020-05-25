16:50  25 мая
Главу Херсонской ОГА Гусева планируют назначить министром экологии – Мосийчук
19:55  25 мая
На следующей неделе Украина получит транш от МВФ - Шмыгаль
12:20  25 мая
Киево-Печерскую лавру открыли для верующих после карантина
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
25 мая 2020, 16:52 14

Суд обязал прокуратуру открыть дело против депутатов ОПЗЖ

Читайте також
українською мовою
25 мая 2020, 16:52 14
Читайте також українською мовою
Их подозревают в государственной измене
Фото: Facebook
Их подозревают в государственной измене

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора возбудить уголовное дело против народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по факту поездки в Москву и встречи с руководством Российской Федерации.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат от фракции "Голос" Соломия Бобровская, передает RegioNews.

По ее словам, депутаты от ОПЗЖ встречались с Путиным и депутатами госдумы РФ.

Печерский районный суд обязал Офис Генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены. Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы?", - написала она.

По словам нардепа, она ожидает в течение 24 часов от Офиса генпрокурора на номер уголовного производства и надеется на эффективное расследование.

Соломия Бобровская добавила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

Напомним, 17 февраля один из руководителей фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович выступил за то, чтобы украинская делегация приняла участие в параде 9 мая в Москве.


Офис генпрокурора уголовное дело ОПЗЖ Виктор Медведчук
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
"Нацкорпус" обратился к СБУ с требованием отреагировать на деятельность ОПЗЖ
24 мая 2020, 10:13
Полиция открыла производство из-за акции под офисом Медведчука
23 мая 2020, 18:26
Руководителя Харьковской организации "ОПЗЖ" облили зеленкой
22 мая 2020, 13:16
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 мая 2020, 19:30
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
Появились подробности убийства нардепа Валерия Давыденко
23 мая 2020, 21:12
Последние Популярные
Павел Казарин
Иван Галунга
Павел Федосенко
Все блоги »
Разделение оппозиционной платформы. Как Бойко и Левочкин хотят избавиться от Медведчука
25 мая 2020, 13:00
Что может помешать Кернесу
22 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Ермак, бандит и четыре губернатора в LIFTе, – НеПогода
22 мая 2020, 18:36
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
Все видео »
Боговин Виталий
Глава Запорожской областной государственной администрации
Атрошенко Владислав
Городской голова Чернигова
Миколаенко Владимир
Городской голова Херсона
Все досье »