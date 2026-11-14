На Львовщине столкнулись Citroen и Suzuki: четыре человека попали в больницу

Фото: полиция Львовской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 13 ноября у села Савчин Шептицкого района Львовской области. В результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, среди них — двое водителей

Об этом сообщила полиция Львовской области, передает RegioNews .

Авария произошла около 21:00. По предварительным данным стражей порядка, столкнулись автомобиль Citroen C4 Picasso, за рулем которого находился 26-летний львовянин, и Suzuki S-Cross под управлением 25-летнего жителя Львова.

Травмы получили оба водителя, 25-летняя пассажирка Suzuki S-Cross и 20-летний пассажир Citroen C4 Picasso, житель Львовского района. Всех четырех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево , девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.