Разумков подписал "антиколомойский" закон
Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон № 2571-д (так называемый "антиколомойский" закон), принятие которого было одним из ключевых требований МВФ для перечисления транша.
Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.
"21.05.2020 - Возвращено с подписью председателя Верховной Рады Украины. 21.05.2020 - Закон направлен на подпись президенту", - говорится в карточке законопроекта.
Теперь документ сможет подписать президент Владимир Зеленский, после чего он будет опубликован в официальной газете и вступит в силу.
Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Напомним, 13 мая депутаты поддержали законопроект о банковской деятельности во втором чтении. Этот закон был принципиальным требованием для МВФ.
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