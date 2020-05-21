Разумков подписал "антиколомойский" закон

Спикер парламента направил закон на подписать президенту

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Спикер парламента направил закон на подписать президенту

Глава парламента Дмитрий Разумков подписал закон № 2571-д (так называемый "антиколомойский" закон), принятие которого было одним из ключевых требований МВФ для перечисления транша.

Об этом сообщается на сайте парламента, передает RegioNews.

"21.05.2020 - Возвращено с подписью председателя Верховной Рады Украины. 21.05.2020 - Закон направлен на подпись президенту", - говорится в карточке законопроекта.

Теперь документ сможет подписать президент Владимир Зеленский, после чего он будет опубликован в официальной газете и вступит в силу.

Принятие закона является последним из предварительных условий заключения нового соглашения с МВФ. Закон, в частности, устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.

Напомним, 13 мая депутаты поддержали законопроект о банковской деятельности во втором чтении. Этот закон был принципиальным требованием для МВФ.