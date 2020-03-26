Жена Кожары призналась в убийстве Старицкого
Об этом заявили адвокаты подозреваемого, передает RegioNews.
По словам защиты, Козерод 25 марта подала заявление о признании в непредумышленном убийстве.
"Марина Борисовна пыталась отобрать у Старицкого пистолет. Все остальное написано в этом заявлении о признании в совершении уголовного преступления", - сообщил адвокат.
Он зачитал заявление, в котором говорится о том, что 21 февраля Кожара со Старицким употребляли алкогольные напитки и между ними не было предпосылок для конфликта.
Козерод в своем заявлении утверждает, что "Старицкий был сильно пьян и говорил, что его должен забрать в 22 часа водитель".
"Между 21-й и 22 часами 21 февраля во правой руке Старицкого я увидела пистолет. В это время мой муж находился на втором этаже дома", - говорится в заявлении.
По словам прокуроров, они ничего не знают о заявлении жены Кожары.
Судебное заседание перенесли на завтра, 27 марта. Оно начнется в 11:30.
Адвокаты подозреваемого попросили дополнительное время на ознакомление с результатами экспертиз, также суд намерен допросить жену Кожары.
Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателе Сергее Старицком, который умер в доме Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.
23 февраля полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство.
25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.
26 марта Шевченковский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения бывшему главе Министерства иностранных дел Украины Леониду Кожаре.
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