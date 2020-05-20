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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
20 мая 2020, 22:05 16

Протесты в Новых Санжарах: суд вынес приговоры местным жителям

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20 мая 2020, 22:05 16
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Вины признаны виновными и заплатят штраф
Фото: МВС
Вины признаны виновными и заплатят штраф

Новосанжарский районный суд Полтавской области признал виновными двух жителей Новосанжарского района в блокировании транспортных коммуникаций путем устройства препятствий.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Полтавской области, передает RegioNews.

На них был наложен штраф в размере пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или 850 гривен.

В решении суда уточняют, что приговор касается граждан, которые оставили 2 трактора на проезжей части дороги, и тем самым заблокировали движение общественного и другого транспорта.

Напомним, 5 марта президент посетил санаторий "Новые Санжары” и лично встретил эвакуированных из-за коронавируса из китайского города Ухань граждан Украины и иностранцев.

20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители устроили настоящий бунт с перекрытием всех въездов в райцентр. Люди таким образом выразили свое несогласие с тем, что в местном санатории разместят эвакуированных из Китая украинцев.

Как стало известно ранее, ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, не был болен на коронавирус COVID-2019.


суд коронавирус протест Нові Санжари
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