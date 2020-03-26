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26 марта 2020, 16:43 5

Убийство экс-главы "Интера": Кожаре выбирают меру пресечения

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26 марта 2020, 16:43 5
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Шевченковский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения бывшему главе Министерства иностранных дел Украины Леониду Кожаре
Фото: Нацполиция
Шевченковский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения бывшему главе Министерства иностранных дел Украины Леониду Кожаре

Онлайн-трансляцию заседания ведет портал "Судебная власть Украины", передает RegioNews.

В зале суда присутствуют сам Кожара, его адвокаты и представители обвинения. Присутствующие в зале одели медицинские маски. Председательствующий судья - Андрей Трубников.

Известно, что адвокат Кожары заявил ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме.

"Суд постановил провести судебное заседание в закрытом режиме только во время допроса свидетелей, обвиняемого, который будет давать объяснения, и тех доводов, которые сторона защиты пожелает открыть суду в части тех охраняемых своего подзащитного, которые считает необходимым, а именно - врачебную тайну и тайну личной жизни", - сказал судья.

Также сообщается, что подозреваемому будут просить избрание меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателе Сергее Старицком, который умер в доме Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.

23 февраля полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство.

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.


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Кожару задержали по подозрению в убийстве
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