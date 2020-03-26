Убийство экс-главы "Интера": Кожаре выбирают меру пресечения
Онлайн-трансляцию заседания ведет портал "Судебная власть Украины", передает RegioNews.
В зале суда присутствуют сам Кожара, его адвокаты и представители обвинения. Присутствующие в зале одели медицинские маски. Председательствующий судья - Андрей Трубников.
Известно, что адвокат Кожары заявил ходатайство о проведении судебного заседания в закрытом режиме.
"Суд постановил провести судебное заседание в закрытом режиме только во время допроса свидетелей, обвиняемого, который будет давать объяснения, и тех доводов, которые сторона защиты пожелает открыть суду в части тех охраняемых своего подзащитного, которые считает необходимым, а именно - врачебную тайну и тайну личной жизни", - сказал судья.
Также сообщается, что подозреваемому будут просить избрание меры пресечения в виде содержания под стражей без залога.
Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателе Сергее Старицком, который умер в доме Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.
23 февраля полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство.
25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.
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