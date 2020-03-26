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26 марта 2020, 19:58 10

Кожара убил Старицкого и инсценировал самоубийство - следствие

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26 марта 2020, 19:58 10
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По версии прокуроров, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара убил бизнесмена Сергея Старицкого и инсценировал его самоубийство
Фото: Нацполиция
По версии прокуроров, бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара убил бизнесмена Сергея Старицкого и инсценировал его самоубийство

Об этом заявил прокурор при избрании меры пресечения в Шевченковском районном суде, передает RegioNews.

Согласно версии следствия, 21 февраля вечером Кожара поднялся на второй этаж своего дома в спальню, где достал из ящика кобуру с пистолетом.

"Далее он направился на кухню к Старицкому. Находясь в помещении кухни, Кожара, держа в руке пистолет, умышленно нанес им Старицкому один удар в область затылка справа. Тем самым нанес телесные повреждения в виде ушиба, которое образовалось от тупого предмета", - сообщил прокурор.

Как считает следствие, затем Кожара направил пистолет в область правого глаза Старицкого и выстрелил, в результате чего последний получил сквозное ранение головы и скончался.

Отмечается, что правоохранители обнаружили пистолет в руках убитого.

По мнению следствия, Кожара "совершил действия на сокрытие преступления с целью избежания уголовной ответственности и введения в заблуждение органа досудебного расследования инсценировкой самоубийства Старицкого".

Как утверждает прокурор, в одном из видео с нагрудных камер патрульных полицейских подозреваемый произносит: "Все равно буду расстреливать, кто мне будет угрожать". А также говорит: "Я защищал свой дом".

По мнению прокуроров, эти фразы указывают на то, что лицо причастно к совершению уголовного преступления.

Напомним, 21 февраля в полицию поступило сообщение о самоубийстве мужчины в селе Чайки Киевской области - предпринимателе Сергее Старицком, который умер в доме Леонида Кожары. Последний был министром в правительстве бывшего премьер-министра Николая Азарова.

23 февраля полиция переквалифицировала смерть предпринимателя Сергея Старицкого в доме экс-министра иностранных дел Кожары из самоубийства на убийство.

25 марта полиция задержала бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в умышленном убийстве.

26 марта Шевченковский районный суд Киева начал заседание по избранию меры пресечения бывшему главе Министерства иностранных дел Украины Леониду Кожаре.

При избрании меры пресечения бывшему министру иностранных дел Леониду Кожаре адвокаты подозреваемого заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.


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