В Харькове отправили в отставку судей, освободивших известного сепаратиста

После решения отправленных в отставку судей, Юрия Апухтина обменяли на украинских военнопленных

На фото: Юрий Апухтин (скрин видео)

После решения отправленных в отставку судей, Юрия Апухтина обменяли на украинских военнопленных

Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей Харьковского апелляционного суда - Петра Гришина и Владимира Протасова.

Обое уволенных судей входили в состав коллегии, которая в декабре 2017 года сняла часть обвинений с известного сепаратиста Юрия Апухтина.

Об этом сообщили на сайте ВСП, пишет RegioNews.

В декабре 2017-го координатору движения "Юго-восток" Юрию Апухтину смягчили приговор, а через несколько дней его передали "ЛДНР" в рамках обмена на попавших в плен украинских военных.

Владимир Протасов работал в судебной системе с 1994 года. Согласно декларации, его семья владеет четырьмя квартирами в Харькове и одной - в столице, земельным участком и недостроенной дачей, а также автомобилями Nissan Tiida и Opel Astra. В 2018 году Протасов заработал более миллиона, а его сбережения составили 400 тысяч гривен.

Петр Гришин, в судах работал с 2002 года, а спустя шесть лет был избран бессрочно. В его декларации квартира и нежилое помещение в Краснограде, комната и койко-место в общежитии в Харькове, земельный участок в Ольховом Роге, а также автомобиль Ford C-Max и мопед "ИЖ". В 2018-ом судья заработал около 440 тысяч гривен.

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