09:41  21 мая
Коронавирус в Украине: за сутки - 476 новых случаев COVID-19
09:06  21 мая
Стали известны даты проведения ВНО-2020
08:32  21 мая
ООС: на Донбассе за сутки ранили двух украинских военных
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
21 мая 2020, 11:22 1

В Харькове отправили в отставку судей, освободивших известного сепаратиста

Читайте також
українською мовою
21 мая 2020, 11:22 1
Читайте також українською мовою
После решения отправленных в отставку судей, Юрия Апухтина обменяли на украинских военнопленных
На фото: Юрий Апухтин (скрин видео)
После решения отправленных в отставку судей, Юрия Апухтина обменяли на украинских военнопленных

Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей Харьковского апелляционного суда - Петра Гришина и Владимира Протасова.

Обое уволенных судей входили в состав коллегии, которая в декабре 2017 года сняла часть обвинений с известного сепаратиста Юрия Апухтина.

Об этом сообщили на сайте ВСП, пишет RegioNews.

В декабре 2017-го координатору движения "Юго-восток" Юрию Апухтину смягчили приговор, а через несколько дней его передали "ЛДНР" в рамках обмена на попавших в плен украинских военных.

Владимир Протасов работал в судебной системе с 1994 года. Согласно декларации, его семья владеет четырьмя квартирами в Харькове и одной - в столице, земельным участком и недостроенной дачей, а также автомобилями Nissan Tiida и Opel Astra. В 2018 году Протасов заработал более миллиона, а его сбережения составили 400 тысяч гривен.

Петр Гришин, в судах работал с 2002 года, а спустя шесть лет был избран бессрочно. В его декларации квартира и нежилое помещение в Краснограде, комната и койко-место в общежитии в Харькове, земельный участок в Ольховом Роге, а также автомобиль Ford C-Max и мопед "ИЖ". В 2018-ом судья заработал около 440 тысяч гривен.

Чимтайте также: Подозреваемый в госизмене харьковский депутат самоизолировался в Москве

Контрразведка идентифицировала снайперов, которые убили украинского военного под Новотошковским


Харьков суд судьи отставка сепаратизм
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Протесты в Новых Санжарах: суд вынес приговоры местным жителям
20 мая 2020, 22:05
Макс - профессионал: Зеленский хочет, чтобы Нефедов вернулся
20 мая 2020, 12:18
Водителя харьковской "скорой", подписавшего обращение к главе ОГА Кучеру, не допустили до работы
20 мая 2020, 10:26
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
20 мая 2020, 22:15
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Последние Популярные
Иван Галунга
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Все блоги »
Депутаты, бизнесмены и экс-таможенники, или Кто контролирует автовокзалы Хмельницкой области
20 мая 2020, 12:00
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Моргунов Сергей
Городской голова Винницы
Филатов Борис
Городской голова Днепра
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Все досье »