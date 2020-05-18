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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
18 мая 2020, 16:58 2

Нардепа из Кировоградской области подозревают в злоупотреблении властью

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18 мая 2020, 16:58 2
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Депутат Верховной рады предыдущего созыва также является подозреваемым по делу хищения 20 миллионов Ощадбанка
На фото: Станислав Березкин
Депутат Верховной рады предыдущего созыва также является подозреваемым по делу хищения 20 миллионов Ощадбанка

Сегодня, 18 мая прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в получении незаконной компенсации за наем жилья в ГП «Гостиничный комплекс «Киев» в размере более 937 тысяч. гривен еще одному народному депутату Украины VIII созыва.

Несмотря на наличие собственного жилья в центре столицы, народный избранник получил право пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев".

Об этом пишет Regionews со ссылкой на СпециализировВнную антикоррупционную прокуратуру.

НЕЗАКОННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЖИЛЬЕ – ПОДОЗРЕНИЕ ВРУЧЕНО ЕЩЕ ОДНОМУ БЫВШЕМУ НАРОДНОМУ ИЗБРАННИКУ 18 мая 2020 года...

Опубликовано Специализированная антикоррупционная прокуратура Понеділок, 18 мая 2020 года.

В результате преступных действий депутата, с ноября 2014 года по август 2019 года было безосновательно выплачено на аренду жилья более 937 тыс. гривен.

Нардепу инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины, то есть злоупотребление властью или служебным положением.

Кроме того, народный избранник является подозреваемым еще по одному делу – хищение $20 млн Сбербанка, сообщила САП.

В издании cbn.com.ua называют фамилию подозреваемого - это нардеп Станислав Березкин, который представлял в парламенте Кировоградщину.

Парламент предыдущего созыва не поддержал представление генпрокурора о предоставлении согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.

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