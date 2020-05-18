Госстат заявляет о снижении смертности в Украине
За первый квартал 2020 года уровень смертности в Украине ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщается на официальном интернет-портале Госкомстата, передает RegioNews.
Так, с января по март 2020 года в Украине умерли 149 064 человек, тогда как в прошлом году за этот период уровень смертности составил 159 264 человека.
Согласно статистическим данным, с начала 2020 года в Украине родилось 70 494 человек, что почти на 6000 больше, чем в прошлом году. Миграционный прирост составил 6773 человек (в прошлом году - 9485).
Госстат также опубликовал данные об общей численности населения Украины, по состоянию на 1 апреля она составляла 41 858 119 человек. За три месяца текущего года население Украины сократилось на 71 797 человек.
Напомним, с начала года ВВП Украины продемонстрировал снижение. При этом за год показатель упал на 1,5%.
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