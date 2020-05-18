В Минздраве хотят провести общественное обсуждение ослабления карантина

Чиновников интересует мнение граждан относительно следующих этапов отмены ограничений

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Чиновников интересует мнение граждан относительно следующих этапов отмены ограничений

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Так, обсуждение касается временных рекомендаций во время второго и третьего этапов выхода из карантина.

В Министерстве сформировали проекты временных рекомендаций. Они касаются проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания.

Также Министерство здравоохранения интересует мнение общественности по выходу из карантина в учреждениях дошкольного образования, по работе гостиниц, перевозке пассажиров автомобильным транспортом, и в некоторых заведениях физической культуры и спорта.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал присылать предложения к временным рекомендациям до 18 часов 19 мая 2020 года.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения пляжи откроют, поскольку исследования подтверждают то, что солнечное излучение и морская вода уничтожают коронавирус.