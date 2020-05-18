В Минздраве хотят провести общественное обсуждение ослабления карантина
Согласно распоряжению главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, Министерство здравоохранения планирует провести общественное обсуждение некоторых требований при ослаблении карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.
Так, обсуждение касается временных рекомендаций во время второго и третьего этапов выхода из карантина.
В Министерстве сформировали проекты временных рекомендаций. Они касаются проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания.
Также Министерство здравоохранения интересует мнение общественности по выходу из карантина в учреждениях дошкольного образования, по работе гостиниц, перевозке пассажиров автомобильным транспортом, и в некоторых заведениях физической культуры и спорта.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал присылать предложения к временным рекомендациям до 18 часов 19 мая 2020 года.
Напомним, по информации Министерства здравоохранения пляжи откроют, поскольку исследования подтверждают то, что солнечное излучение и морская вода уничтожают коронавирус.
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