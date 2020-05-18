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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 мая 2020, 16:15 20

В Минздраве хотят провести общественное обсуждение ослабления карантина

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18 мая 2020, 16:15 20
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Согласно распоряжению главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, Министерство здравоохранения планирует провести общественное обсуждение некоторых требований при ослаблении карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, передает RegioNews.

Так, обсуждение касается временных рекомендаций во время второго и третьего этапов выхода из карантина.

В Министерстве сформировали проекты временных рекомендаций. Они касаются проведения внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания.

Также Министерство здравоохранения интересует мнение общественности по выходу из карантина в учреждениях дошкольного образования, по работе гостиниц, перевозке пассажиров автомобильным транспортом, и в некоторых заведениях физической культуры и спорта.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал присылать предложения к временным рекомендациям до 18 часов 19 мая 2020 года.

Напомним, по информации Министерства здравоохранения пляжи откроют, поскольку исследования подтверждают то, что солнечное излучение и морская вода уничтожают коронавирус.


коронавирус карантин Минздрав Виктор Ляшко
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