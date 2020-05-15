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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 мая 2020, 15:32 13

СНБО сняла санкции с российского олигарха и организаторов псевдовиборiв в "Л/ДНР"

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15 мая 2020, 15:32 13
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Решение уже подписал президент Зеленский
Фото: СНБО
Решение уже подписал президент Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны Украины решением от 14 мая 2020 года исключил из санкционного списка бизнесмена российского происхождения Алексея Федорычева, а также ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР".

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передает RegioNews.

Согласно тексту решения, санкции были сняты с олигарха Алексея Федоричева, бизнесмена Карена Григоряна и основателя IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева.

Федоричев - олигарх российского происхождения, он находится в розыске в Украине через схемы по хищению зерна.

Также ему в течение трех лет был запрещен въезд на территорию Украины и заблокировано активы. В НАБУ уже заявили, что выясняют обстоятельства этого решения.

Из санкционного списка были исключены также пять человек, которые занимались организацией незаконных выборов в так называемых "ЛНР" и "ДНР", а также гражданка Италии Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора, которая также принимала в них участие в качестве " наблюдателя ".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил запрет ряда российских информационных проектов, в том числе "Mail.ru" и "Яндекс".


выборы санкции СНБО Владимир Зеленский олигархи
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