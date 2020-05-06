Ермак хочет перезагрузить переговоры в Минске и привлечь к ним переселенцев

Эту инициативу он предложил представителям Германии, Франции и России

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Эту инициативу он предложил представителям Германии, Франции и России

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак во время телефонного разговора предложил странам, которые принимают участие в так называемом "нормандском формате", перезагрузить работу Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает RegioNews.

В офисе президента отмечают, что это делается якобы для ускорения Минского процесса, а потому президент Зеленский уже подписал указ о расширении представительства Украины в ТКГ.

Так, заместителем руководителя украинской делегации станет министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, а на уровне подгрупп Украину будуть предствалять заместители министров или председатели профильных комитетов Рады.

Еще одной инициативой Украины стало привлечение к работе в подгруппах ТКГ лиц, представляющих ОРДЛО и внутренне перемещенных лиц (переселенцев).

В офисе президента хотят привлекать их к дискуссии, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими договоренностями, а также уверяют, что переговоров с представителями непризнанных квазигосударственных образований не будет.

Андрей Ермак предложил на следующем заседании ТКГ, которое должно состояться 14 мая, согласовать расширенный состав делегаций Украины, России и ОБСЕ в соответствии с предложениями украинской стороны", - говорится в сообщении.

По мнению руководителя офиса президента, новый формат ТКГ предлагается потому, что Украина выполняет и будет выполнять все, о чем договорились лидеры стран Нормандского формата.

Напомним, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая будет участвовать в Трехсторонней контактной группе, ее снова возглавит Леонид Кучма.