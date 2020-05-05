Делегацию Украины в Трехсторонней контактной группе снова возглавит Леонид Кучма
5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая будет участвовать в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на территории Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщает пресс-служба офиса президента, передает RegioNews.
Как сообщили в офисе президента, украинскую делегацию возглавит Президент Украины в 1994 - 2005 годах Леонид Кучма.
Кроме того, в ее состав вошли министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, председатель Комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко, заместитель министра развития экономики Юлия Свириденко и председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин.
Представителем Украины в рабочей подгруппе по вопросам безопасности стал заместитель министра обороны Украины Александр Полищук, а в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Украину будет представлять председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики Галина Третьякова.
В офисе президента добавили, что на Министерство иностранных дел возложено организационное, информационное и консультативное обеспечение деятельности делегации в ТКГ.
Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.
1 апреля на сайте Офиса президента Украины появилась петиция под названием "Уволить и привлечь к уголовной ответственности председателя Офиса президента Андрея Ермака".
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