Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус

Документ предусматривает тестирование в амбулаториях и стационарах

Фото: Facebook Офіс Президента України

Документ предусматривает тестирование в амбулаториях и стационарах

Об этом сообщили в Офисе президента, передает RegioNews.

Документ предусматривает, что в амбулаториях и стационарах будут проводить обязательное тестирование, если человек имеет признаки COVID-19 или контактировал с больными. Также есть отдельные категории, которые должны проверять независимо ни от чего. Это медики из больниц, где содержат больных коронавирусом, а также работники Нацполиции, Нацгвардии и других правоохранительных органов, задействованных в противоэпидемических мероприятиях.

Кроме того, закон позволяет привлекать к работе на волонтерских началах врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.

Документ гарантирует выплаты тем, кто лечится или находится на самоизоляции, на уровне 50% зарплаты. Медикам, которые проходят лечение, будут платить полную зарплату.

Такие нормы будут действовать еще в течение двух месяцев после выхода страны из карантина.

Напомним, сейчас в Украине более 17 тысяч больных коронавирусом.