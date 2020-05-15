Зеленский подписал закон об обязательном тестировании на коронавирус
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 587-IX (“О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни”).
Об этом сообщили в Офисе президента, передает RegioNews.
Документ предусматривает, что в амбулаториях и стационарах будут проводить обязательное тестирование, если человек имеет признаки COVID-19 или контактировал с больными. Также есть отдельные категории, которые должны проверять независимо ни от чего. Это медики из больниц, где содержат больных коронавирусом, а также работники Нацполиции, Нацгвардии и других правоохранительных органов, задействованных в противоэпидемических мероприятиях.
Кроме того, закон позволяет привлекать к работе на волонтерских началах врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории.
Документ гарантирует выплаты тем, кто лечится или находится на самоизоляции, на уровне 50% зарплаты. Медикам, которые проходят лечение, будут платить полную зарплату.
Такие нормы будут действовать еще в течение двух месяцев после выхода страны из карантина.
Напомним, сейчас в Украине более 17 тысяч больных коронавирусом.
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