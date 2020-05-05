В Житомире чиновникам сделали без очереди тесты на COVID-19
Председателю Житомирской ОГА Виталию Бунечко и другим чиновникам без очереди сделали тесты на наличие коронавируса.
Об этом сообщает "Первый Житомирский информационный портал", передает RegioNews.
Проверку проводили из-за того, что у заместителя председателя облсовета Сергея Крамаренко на прошлой неделе обнаружили COVID-19.
Поэтому все чиновники, которые контактировали с ним, прошли ПЦР-тестирование.
Издание пишет, что среди них председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и председатель областного совета Владимир Ширма. Их протестировали сразу вне очереди, в то время, как 4 апреля во время брифинга в ОГА сообщалось, что в лабораторном центре в очереди более 700 проб.
Отмечается, что некоторые пациенты ждут результатов анализов около 2 недель, а за прошедшие сутки сделали только 76 исследований.
Сами же чиновники, в частности председатель ОГА, делились информацией в соцсетях о том, что они получили анализы тестов.
Через избирательность проведения ПЦР-тестирования под постом председателя ОГА жители области начали выражать возмущение.
Напомним, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
В центральной больнице №2 Житомира у 16 медицинских работников диагностировали коронавирус.
Ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.
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