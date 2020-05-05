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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
05 мая 2020, 17:23 17

В Житомире чиновникам сделали без очереди тесты на COVID-19

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05 мая 2020, 17:23 17
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Это вызвало возмущение у людей, которые на протяжении длительного времени не могут получить результаты анализов
Фото: flickr
Это вызвало возмущение у людей, которые на протяжении длительного времени не могут получить результаты анализов

Председателю Житомирской ОГА Виталию Бунечко и другим чиновникам без очереди сделали тесты на наличие коронавируса.

Об этом сообщает "Первый Житомирский информационный портал", передает RegioNews.

Проверку проводили из-за того, что у заместителя председателя облсовета Сергея Крамаренко на прошлой неделе обнаружили COVID-19.

Поэтому все чиновники, которые контактировали с ним, прошли ПЦР-тестирование.

Издание пишет, что среди них председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко и председатель областного совета Владимир Ширма. Их протестировали сразу вне очереди, в то время, как 4 апреля во время брифинга в ОГА сообщалось, что в лабораторном центре в очереди более 700 проб.

Отмечается, что некоторые пациенты ждут результатов анализов около 2 недель, а за прошедшие сутки сделали только 76 исследований.

Сами же чиновники, в частности председатель ОГА, делились информацией в соцсетях о том, что они получили анализы тестов.

Через избирательность проведения ПЦР-тестирования под постом председателя ОГА жители области начали выражать возмущение.

Напомним, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

В центральной больнице №2 Житомира у 16 медицинских работников диагностировали коронавирус.

Ранее в Минздраве пояснили, что согласились на ослабление карантина, поскольку темпы заболеваемости вышли на стабильный уровень.


коронавирус Житомирская область тесты Виталий Бунечко
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