ЄС виділить Україні 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків епідемії

Допомога спрямована на зменшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу

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Допомога спрямована на зменшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу

Посли країн Євросоюзу підтримали пропозицію надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги 10 країнам, щоб допомогти їм впоратися з економічними наслідками пандемії COVID-19.

Про це повідомляється в офіційному пресрелізі Ради Європейського Союзу, передає RegioNews.

Фінансова допомога буде надаватися у вигляді позик на дуже вигідних умовах, із цієї суми Україна отримає 1,2 млрд євро.

Країни з офіційно визнаною перспективою членства та країни-сусіди є нашими найближчими партнерами. Зараз більш критично, ніж будь-коли, щоб ми трималися разом і демонстрували солідарність у реагуванні на економічний і соціальний вимір цієї глобальної кризи", - сказав міністр фінансів Хорватії Здравко Марич.

Крім України, позику отримають:

Албанія: 180 мільйонів євро;

Боснія і Герцеговина: 250 мільйонів євро;

Грузія: 150 мільйонів євро;

Йорданія: 200 мільйонів євро;

Косово: 100 мільйонів євро;

Молдова: 100 мільйонів євро;

Чорногорія: 60 мільйонів євро;

Північна Македонія: 160 млн. євро;

Туніс: 600 мільйонів євро.

В Раді Євросоюзу вважають, що це допоможе країнам покрити негайні потреби у фінансуванні, які зросли внаслідок спалаху COVID-19.

Разом з підтримкою Міжнародного валютного фонду кошти допоможуть підвищити макроекономічну стабільність та створити простір, що дозволить виділяти ресурси для захисту громадян та зменшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу", - йдеться в пресрелізі.

Тепер надання допомоги має схвалити Європейський Парламент та Рада ЄС.

Кошти будуть доступні упродовж дванадцяти місяців і будуть виплачуватися двома партіями. Максимальний термін погашення кредитів - 15 років.

Нагадаємо, Рада директорів Світового банку схвалила додаткове виділення для України 150 млн доларів.

У 2020 році Україна сподівається отримати суттєву допомогу від Міжнародного валютного фонду.

Наразі Україна розраховує отримати допомогу за програмою розширеного фінансування, про яку з МВФ домовилися наприкінці минулого року.