ЄС виділить Україні 1,2 млрд євро позики для подолання наслідків епідемії
Посли країн Євросоюзу підтримали пропозицію надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги 10 країнам, щоб допомогти їм впоратися з економічними наслідками пандемії COVID-19.
Про це повідомляється в офіційному пресрелізі Ради Європейського Союзу, передає RegioNews.
Фінансова допомога буде надаватися у вигляді позик на дуже вигідних умовах, із цієї суми Україна отримає 1,2 млрд євро.
Країни з офіційно визнаною перспективою членства та країни-сусіди є нашими найближчими партнерами. Зараз більш критично, ніж будь-коли, щоб ми трималися разом і демонстрували солідарність у реагуванні на економічний і соціальний вимір цієї глобальної кризи", - сказав міністр фінансів Хорватії Здравко Марич.
Крім України, позику отримають:
- Албанія: 180 мільйонів євро;
- Боснія і Герцеговина: 250 мільйонів євро;
- Грузія: 150 мільйонів євро;
- Йорданія: 200 мільйонів євро;
- Косово: 100 мільйонів євро;
- Молдова: 100 мільйонів євро;
- Чорногорія: 60 мільйонів євро;
- Північна Македонія: 160 млн. євро;
- Туніс: 600 мільйонів євро.
В Раді Євросоюзу вважають, що це допоможе країнам покрити негайні потреби у фінансуванні, які зросли внаслідок спалаху COVID-19.
Разом з підтримкою Міжнародного валютного фонду кошти допоможуть підвищити макроекономічну стабільність та створити простір, що дозволить виділяти ресурси для захисту громадян та зменшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу", - йдеться в пресрелізі.
Тепер надання допомоги має схвалити Європейський Парламент та Рада ЄС.
Кошти будуть доступні упродовж дванадцяти місяців і будуть виплачуватися двома партіями. Максимальний термін погашення кредитів - 15 років.
Нагадаємо, Рада директорів Світового банку схвалила додаткове виділення для України 150 млн доларів.
У 2020 році Україна сподівається отримати суттєву допомогу від Міжнародного валютного фонду.
Наразі Україна розраховує отримати допомогу за програмою розширеного фінансування, про яку з МВФ домовилися наприкінці минулого року.
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