Украина ожидает на получение транша от МВФ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время МВФ предоставит Украине очередной транш кредита

Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшее время МВФ предоставит Украине очередной транш кредита

Об этом в сообщает пресс-служба Кабинета Министров Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что 2 апреля Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с представителями Американской торговой палаты в Украине, которая представляет более 600 ведущих инвесторов.

В ходе встречи обсуждался вопрос сотрудничества с международными финансовыми институтами и бизнесом.

В частности Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров получил от Международного Валютного Фонда позитивный сигнал и надеется в ближайшее время на получение первого транша.

По словам Премьер-министра, также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер сообщил, что продолжение сотрудничества с МВФ является очень важным для всех инвесторы, и компании-члены Палаты активно помогают Украине бороться с пандемией COVID-19.

"Мы уже предоставили свои предложения для экономического роста Украины и детальный план действий по их имплементации. Мы готовы продолжать сотрудничество для поддержки бизнеса и экономики Украины", - сказал Андрей Гундер.

В свою очередь Денис Шмыгаль поблагодарил бизнес за помощь и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, по состоянию на 30 марта Верховная Рада рассмотрела 3650 правки к закону о рынке земли, который начала рассматривать 6 февраля.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Как сообщалось, МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.