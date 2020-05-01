Украина получит от Всемирного банка 150 млн долларов

Деньги будут направлены на поддержку малообеспеченных семей

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Деньги будут направлены на поддержку малообеспеченных семей

Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительное выделение для Украины 150 млн долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте банка, передает RegioNews.

Известно, что средства будут предоставлены в рамках проекта социальной поддержки семей с низким уровнем дохода.

Тысячи украинских семей уже испытывают трудности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", - сказал исполняющий обязанности директора Всемирного банка в Украине Алекс Кремер.

Кроме того, дополнительное финансирование будет направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса в рамках проекта "Рука помощи".

Напомним, в 2020 году Украина надеется получить существенную помощь от Международного валютного фонда.

Сейчас Украина рассчитывает получить помощь по программе расширенного финансирования, о которой с МВФ договорились в конце прошлого года.