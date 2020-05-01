10:46  01 мая
Коронавирус в Украине: зафиксировано 10 861 случай заболевания
12:47  01 мая
В парламенте есть достаточное количество голосов для назначения Саакашвили - Офис президента
17:41  01 мая
Мэр Черкасс ответил Авакову на открытие уголовного дела
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
01 мая 2020, 15:17 18

Украина получит от Всемирного банка 150 млн долларов

Читайте також
українською мовою
01 мая 2020, 15:17 18
Читайте також українською мовою
Деньги будут направлены на поддержку малообеспеченных семей
Фото: flickr
Деньги будут направлены на поддержку малообеспеченных семей

Совет директоров Всемирного банка одобрил дополнительное выделение для Украины 150 млн долларов.

Об этом сообщается на официальном сайте банка, передает RegioNews.

Известно, что средства будут предоставлены в рамках проекта социальной поддержки семей с низким уровнем дохода.

Тысячи украинских семей уже испытывают трудности с оплатой коммунальных услуг из-за потери доходов. Пенсионеры не могут позволить себе покупать даже самые необходимые лекарства и продукты питания из-за роста цен. Важно помочь этим людям путем ускорения социальных выплат и повышение их адресности", - сказал исполняющий обязанности директора Всемирного банка в Украине Алекс Кремер.

Кроме того, дополнительное финансирование будет направлено на предоставление грантов на открытие малого бизнеса в рамках проекта "Рука помощи".

Напомним, в 2020 году Украина надеется получить существенную помощь от Международного валютного фонда.

Сейчас Украина рассчитывает получить помощь по программе расширенного финансирования, о которой с МВФ договорились в конце прошлого года.


Мировой банк Украина помощь деньги
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Заробитчане и энергетика: Зеленский и Дуда поговорили по телефону
30 апреля 2020, 18:05
Приюты для животных во Львове получат корм за каждое видео с домашними любимцами
30 апреля 2020, 17:13
За период карантина закрыли треть предприятий общественного питания
30 апреля 2020, 16:11
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
01 мая 2020, 18:56
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Зампрокурора Николаевщины Божило отправили в Днепр. Филатов следующий?
26 апреля 2020, 12:30
Черниговская область: вторая смерть от COVID-19, инфицировано 22 человек
24 апреля 2020, 15:00
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Казус Садового: как во Львове депутаты взбунтовались против мэра
01 мая 2020, 14:00
Житомирская область: кому принадлежат автовокзалы региона
30 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »