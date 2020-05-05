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05 мая 2020, 18:55 11

Вспышку коронавируса зафиксировали на Южно-Украинской АЭС

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05 мая 2020, 18:55 11
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На станции ужесточают карантинные мероприятия и проводят дезинфекцию
Фото: АЭС
На станции ужесточают карантинные мероприятия и проводят дезинфекцию

Коронавирусную болезнь подтвердили у 12 работников Южно-Украинской атомной электростанции, что в Николаевской области. Один человек с подозрением.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Южно-Украинской АЭС.

Начальник управления информации и общественных связей Южно-Украинской атомной электростанции Александр Пелюх отметил, что в инфекционном отделении Южноукраинска находятся пять работников предприятия – четверо больных в состоянии средней тяжести, один – с подозрением.

В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник. Третьего мая в связи с ухудшением состояния он был переведен в инфекционное отделение.

Как сообщается в сюжете ТСН, на въезде в Южноукраинск стоят блокпосты. Беспрепятственно проезжать могут только работники АЭС. Всех остальных останавливают, меряют температуру.

Несмотря на блокпосты, поток транспорта большой. Автомобилисты оправдываются: выезжают из-за крайней необходимости.

По состоянию на 5 мая, в городе Южноукраинск зафиксировано 24 инфицированных. Несмотря на это, на улицах полно людей, некоторые без масок.


коронавирус карантин COVID-19 Николаев
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