Вспышку коронавируса зафиксировали на Южно-Украинской АЭС
Коронавирусную болезнь подтвердили у 12 работников Южно-Украинской атомной электростанции, что в Николаевской области. Один человек с подозрением.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Южно-Украинской АЭС.
Начальник управления информации и общественных связей Южно-Украинской атомной электростанции Александр Пелюх отметил, что в инфекционном отделении Южноукраинска находятся пять работников предприятия – четверо больных в состоянии средней тяжести, один – с подозрением.
В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник. Третьего мая в связи с ухудшением состояния он был переведен в инфекционное отделение.
Как сообщается в сюжете ТСН, на въезде в Южноукраинск стоят блокпосты. Беспрепятственно проезжать могут только работники АЭС. Всех остальных останавливают, меряют температуру.
Несмотря на блокпосты, поток транспорта большой. Автомобилисты оправдываются: выезжают из-за крайней необходимости.
По состоянию на 5 мая, в городе Южноукраинск зафиксировано 24 инфицированных. Несмотря на это, на улицах полно людей, некоторые без масок.
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