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05 мая 2020, 18:02 3

Пятерых медиков Львова госпитализировали с подозрением на коронавирус

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05 мая 2020, 18:02 3
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Положительный результат тестирования уже получили у одного из врачей
pixabay.com
Положительный результат тестирования уже получили у одного из врачей

С подозрением на коронавирус COVID-19 во Львове в инфекционную больницу госпитализировали пятерых медиков. Все они контактировали с пациентом, у которого впоследствии обнаружили коронавирус.

Об этом RegioNews сообщили во Львовской обласной клинической больнице.

По данным больницы, указанный пациент при поступлении на лечение был протестирован экспресс-тестом, однако результаты теста были отрицательными. После проведения оперативного вмешательства и повторного тестирования пациента методом ПЦР, был получен позитивный результат на наличие коронавируса.

Врачи, находившиеся в контакте с пациентом, уже ожидают результаты тестов на коронавирус. Так, уже имеется положительный результат ПЦР исследования на COVID-19 у одного из врачей.

В больнице отмечают, что в отделении кардиохирургии и интенсивной терапии N2 введен вахтовый метод оказания помощи, а сама больница принимает пациентов в ургентном порядке.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 5 мая в Украине зафиксировано 12 697 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.


коронавирус карантин медики больницы
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