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27 апреля 2020, 17:25 11

Украина ожидает два транша от МВФ до конца года

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27 апреля 2020, 17:25 11
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Общая сумма вливаний должна составить примерно $3,5 млрд, но Кабмин надеется получить больше
Общая сумма вливаний должна составить примерно $3,5 млрд, но Кабмин надеется получить больше

В 2020-м году Украина надеется получить существенную помощь от Международного валютного фонда. Это должны быть два транша по $1,75 млрд.

Такую информацию на онлайн-заседании финансового комитета парламента озвучил министр финансов Сергей Марченко, передает Regionews.

Поступления хотят получить в рамках общей программы. Привлекать дополнительные средства в рамках борьбы с коронавирусом правительство не планирует. В то же время вместо открытия дополнительной "антиэпидемиолоической” кредитной линии Кабмин хочет добиться увеличения запланированных вливаний.

Какую именно сумму Кабинет Министров хотел бы в итоге получить от МВФ, Марченко не уточнил. Так же нет информации и относительно того, когда могут перечислить денежные средства.

В Минфине напомнили, что для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо принять закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности.

Отметим, сейчас Украина рассчитывает получить помощь по программе расширенного финансирования EFF, о которой с МВФ договорились в конце прошлого года.


Кабмин МВФ деньги Минфин экономика
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