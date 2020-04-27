Украина ожидает два транша от МВФ до конца года
В 2020-м году Украина надеется получить существенную помощь от Международного валютного фонда. Это должны быть два транша по $1,75 млрд.
Такую информацию на онлайн-заседании финансового комитета парламента озвучил министр финансов Сергей Марченко, передает Regionews.
Поступления хотят получить в рамках общей программы. Привлекать дополнительные средства в рамках борьбы с коронавирусом правительство не планирует. В то же время вместо открытия дополнительной "антиэпидемиолоической” кредитной линии Кабмин хочет добиться увеличения запланированных вливаний.
Какую именно сумму Кабинет Министров хотел бы в итоге получить от МВФ, Марченко не уточнил. Так же нет информации и относительно того, когда могут перечислить денежные средства.
В Минфине напомнили, что для дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом необходимо принять закон об усовершенствовании механизмов регулирования банковской деятельности.
Отметим, сейчас Украина рассчитывает получить помощь по программе расширенного финансирования EFF, о которой с МВФ договорились в конце прошлого года.
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