Кабмин назначил нового руководителя Государственной налоговой службы

Новоназначенный глава ведомства долгое время работал в фискальных органах

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Новоназначенный глава ведомства долгое время работал в фискальных органах

Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля назначил новым руководителем Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В прошлом Любченко работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем председателя ГНА.

С 1999 по 2003 годы он был первым заместителем председателя налоговой администрации в Кировоградской области, с 2003 по 2005 годы - руководителем Налоговой в Черкасской области, а позже занял пост заместителя председателя Кировоградской ОГА.

С 2009 по 2011 года занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации.

С 2014 по 2015 был советником главы Фискальной службы.

Гончаренко также сообщил, что руководителем Государственной аудиторской службы Украины назначили Плиса Геннадия Васильевича.

Между тем решение Кабмина об увольнении руководителей Государственной налоговой и таможенной служб Сергея Верланов и Максима Нефедова стало причиной иска к правительству.

Жалоба попала на рассмотрение в Окружной административный суд Киева, который 29 апреля по данному факту возбудил дело и назначил подготовительное заседание на 26 мая 2020 года.

Напомним, руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефедова уволили 24 апреля из-за невыполнения плана поступлений в бюджет.

Временными руководителями ГНС и ГТС стали Михаил Титарчук и Игорь Муратов.

На следующий день объявили конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы. Документы от кандидатов перестали принимать 27 апреля. Из-за непрозрачных условий конкурса в суд подали иск против Кабмина, требуя остановить отбор и назначение кандидатов.