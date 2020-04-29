15:39  29 апреля
Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали
11:09  29 апреля
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой
09:31  29 апреля
Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2020, 15:01 32

Кабмин назначил нового руководителя Государственной налоговой службы

Читайте також
українською мовою
29 апреля 2020, 15:01 32
Читайте також українською мовою
Новоназначенный глава ведомства долгое время работал в фискальных органах
Фото: Facebook
Новоназначенный глава ведомства долгое время работал в фискальных органах

Кабинет министров Украины на заседании 29 апреля назначил новым руководителем Государственной налоговой службы Алексея Любченко.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В прошлом Любченко работал директором департамента налогообложения юридических лиц Государственной налоговой службы, а в 2009-2011 годах - заместителем председателя ГНА.

С 1999 по 2003 годы он был первым заместителем председателя налоговой администрации в Кировоградской области, с 2003 по 2005 годы - руководителем Налоговой в Черкасской области, а позже занял пост заместителя председателя Кировоградской ОГА.

С 2009 по 2011 года занимал должность заместителя главы Государственной налоговой администрации.

С 2014 по 2015 был советником главы Фискальной службы.

Гончаренко также сообщил, что руководителем Государственной аудиторской службы Украины назначили Плиса Геннадия Васильевича.

Между тем решение Кабмина об увольнении руководителей Государственной налоговой и таможенной служб Сергея Верланов и Максима Нефедова стало причиной иска к правительству.

Жалоба попала на рассмотрение в Окружной административный суд Киева, который 29 апреля по данному факту возбудил дело и назначил подготовительное заседание на 26 мая 2020 года.

Напомним, руководителей налоговой и таможенной служб Сергея Верланова и Максима Нефедова уволили 24 апреля из-за невыполнения плана поступлений в бюджет.

Временными руководителями ГНС и ГТС стали Михаил Титарчук и Игорь Муратов.

На следующий день объявили конкурс на должность председателя Государственной налоговой службы. Документы от кандидатов перестали принимать 27 апреля. Из-за непрозрачных условий конкурса в суд подали иск против Кабмина, требуя остановить отбор и назначение кандидатов.


ГФС Кабмин назначение Максим Нефедов
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Кабмин назначил нового руководителя Государственной налоговой службы
29 апреля 2020, 15:01
"Маски и дезинфектор отныне норма” - премьер-министр
29 апреля 2020, 14:58
Не более десяти минималок: зарплаты на госпредприятиях ограничили
29 апреля 2020, 14:48
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 апреля 2020, 16:10
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев
29 апреля 2020, 12:00
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »