Кабмін призначив нового керівника Державної податкової служби
Кабінет міністрів України під час засідання 29 квітня призначив новим керівником Державної податкової служби Олексія Любченка.
Про це в Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
У минулому Любченко працював директором департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби, а в 2009-2011 роках - заступником голови ДПА.
З 1999 по 2003 роки він був першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, з 2003 по 2005 роки - керівником Податкової в Черкаській області, а пізніше обійняв посаду заступника голови Кіровоградської ОДА.
З 2009 по 2011 року обіймав посаду заступника глави Державної податкової адміністрації.
З 2014 по 2015 був радником глави Фіскальної служби.
Гончаренко також повідомив, що керівником Державної аудиторської служби України призначили Пліса Геннадія Васильовича.
Тим часом рішення Кабміну про звільнення керівників Державної податкової та митної служб Сергія Верланова і Максима Нефьодова стало причиною позову до уряду.
Скарга потрапила на розгляд до Окружного адміністративного суду Києва, який 29 квітня за даним фактом відкрив справу і призначив підготовче засідання на 26 травня 2020 року.
Нагадаємо, керівників податкової та митної служб Сергія Верланова та Максима Нефьодова звільнили 24 квітня через невиконання плану надходжень до бюджету.
Тимчасовими керівниками ДПС і ДМС стали Михайло Титарчук та Ігор Муратов.
Наступного дня оголосили конкурс на посаду голови Державної податкової служби. Документи від кандидатів перестали приймати 27 квітня. Через непрозорі умови конкурсу до суду подали позов проти Кабміну, вимагаючи зупинити відбір і призначення кандидатів.
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