Кабмин уволил Нефедова с поста руководителя таможни
Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.
Также был освобожден руководителя ДФС Сергея Верланов. Он добавил, что также были освобождены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.
Гончаренко отметил, что заместителями министра регионального развития предназначены Вячеслав Негода, Наталья Хоценивська и Анна Коваленко.
Эту информацию также подтвердил эксминистр экономики Тимофей Милованов.
Как пишет издание "The Page" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа", формально причинами увольнения является то, что Нефедов, и Верланов провалили планы по поступлению платежей.
"Неформально - причины их увольнения разные. Нефедов и Зелди создали впечатление некомпетентных людей, которые элементарно не смогли наладить работу таможни. А Верланов был замазан в схемах, которые раскрыл Игорь Уманский - бывший министр финансов", - пишет издание.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что чиновники были уволены Правительством согласно статье 87(1) Закона Украины "О государственной службе".
Шмыгаль добавил, что в ближайшее будут назначены новые эффективные руководители в эти ведомства.
Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть пост.
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