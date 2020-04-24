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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
24 апреля 2020, 20:04 41

Кабмин уволил Нефедова с поста руководителя таможни

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24 апреля 2020, 20:04 41
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24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова поста главы Таможенной службы
Фото: скриншот видео
24 апреля Кабинет министров уволил Максима Нефедова поста главы Таможенной службы

Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

Также был освобожден руководителя ДФС Сергея Верланов. Он добавил, что также были освобождены заместители Нефедова - Роберт Зелди, Денис Шендрик и Сергей Петухов.

Гончаренко отметил, что заместителями министра регионального развития предназначены Вячеслав Негода, Наталья Хоценивська и Анна Коваленко.

Эту информацию также подтвердил эксминистр экономики Тимофей Милованов.

Как пишет издание "The Page" со ссылкой на источники во фракции "Слуга народа", формально причинами увольнения является то, что Нефедов, и Верланов провалили планы по поступлению платежей.

"Неформально - причины их увольнения разные. Нефедов и Зелди создали впечатление некомпетентных людей, которые элементарно не смогли наладить работу таможни. А Верланов был замазан в схемах, которые раскрыл Игорь Уманский - бывший министр финансов", - пишет издание.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что чиновники были уволены Правительством согласно статье 87(1) Закона Украины "О государственной службе".

Шмыгаль добавил, что в ближайшее будут назначены новые эффективные руководители в эти ведомства.

Напомним, 6 марта председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов заявил, что в случае, если новый Кабмин не будет поддерживать его реформы, он готов покинуть пост.


Кабмин таможня кадры увольнение ГФС Максим Нефедов
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