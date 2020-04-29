"Маски и дезинфектор отныне норма” - премьер-министр

Глава Кабмина Денис Шмигаль заявил, что на украинцев в ближайшем будущем ждет адаптивный карантин. А маски, дезинфекция рук и социальная дистанция в общественных местах станут нормой для Украины

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Глава Кабмина Денис Шмигаль заявил, что на украинцев в ближайшем будущем ждет адаптивный карантин. А маски, дезинфекция рук и социальная дистанция в общественных местах станут нормой для Украины

Об этом информируют RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду”. "В случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая. Мы также должны осознать, что даже после открытия всех заведений транспорта и маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена никуда не денутся. Отныне это норма”, - сказал Денис Шмыгаль. Также глава правительства призвал не проводить акции протеста против карантина и напомнил, что ограничения и запреты будут ослаблять в случае снижения числа больных. Напомним, что городская власть столицы разработала план первого этапа выхода из карантина в Киеве, согласно которым планируют возобновить работу мелкого бизнеса и предприятий сферы обслуживания. В то же время после ослабления карантинных запретов и ограничений, которое ориентировочная должно начаться с 12 мая, Кабмин может снова вернуться к жесткой политике самоизоляции. Как писали RegioNews, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, если в течение 10 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19 не будет превышать 5%, правительство планирует начать первый этап выхода из карантина.

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