"Маски и дезинфектор отныне норма” - премьер-министр
Об этом информируют RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду”.
"В случае вспышек инфекции в отдельных регионах будем усиливать карантин именно там, а не в целом по всей стране. Но это следующие наши шаги после 11 мая. Мы также должны осознать, что даже после открытия всех заведений транспорта и маски, дезинфекторы, социальное дистанцирование, личная гигиена никуда не денутся. Отныне это норма”, - сказал Денис Шмыгаль.
Также глава правительства призвал не проводить акции протеста против карантина и напомнил, что ограничения и запреты будут ослаблять в случае снижения числа больных.
Напомним, что городская власть столицы разработала план первого этапа выхода из карантина в Киеве, согласно которым планируют возобновить работу мелкого бизнеса и предприятий сферы обслуживания.
В то же время после ослабления карантинных запретов и ограничений, которое ориентировочная должно начаться с 12 мая, Кабмин может снова вернуться к жесткой политике самоизоляции.
Как писали RegioNews, Кабинет министров Украины продлил введенные в стране карантинные мероприятия до 11 мая. С 12 мая, если в течение 10 дней количество новых случаев инфицирования COVID-19 не будет превышать 5%, правительство планирует начать первый этап выхода из карантина.
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