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29 апреля 2020, 14:48 19

Не более десяти минималок: зарплаты на госпредприятиях ограничили

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29 апреля 2020, 14:48 19
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В Кабмине заявили, что топ-чиновники должны затянуть пояса, и пообещали начать с себя
Фото: Facebook Кабінет Міністрів України
В Кабмине заявили, что топ-чиновники должны затянуть пояса, и пообещали начать с себя

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что правительство продолжает сокращать расходы бюджета. Сейчас взялись за руководителей государственных предприятий и госбанков. Ограничат также выплаты членам наблюдательных советов.

Решение установить лимит на зарплаты приняли на заседании Кабинета Министров, передает RegioNews.

В правительстве заявили, что максимально допустимый размер заработной платы составит 47 тысяч гривен (десять минимальных зарплат). Соответствующее правительства должно вступить в силу со дня опубликования, однако зарплатные ограничения применят ко всем начислениям с 1 апреля. То есть следующую зарплату топ-менеджеры госкомпаний получат в урезанном виде. Ограничения обещают снять только через месяц после завершения карантина.

Такие шаги связаны с изменениями в госбюджете, но правительство не планирует на этом останавливаться. Денис Шмигаль анонсировал возможность еще большего сокращения зарплат. Так, чиновникам, зарплата которых превышает 10 минималок, хотят урезать ее вдвое. Сейчас глава правительства рассматривает возможность введения этих ограничений до конца года. К слову, сам прем'ер-министр в прошлом месяце получил почти 46 тысяч гривен.

Общая цель ограничений - сокращение оплаты труда руководителей госкомпаний и наблюдательных советов почти на треть (на 30%).

Единственная категория чиновников, которых не затронут реформы - это работники, которые борются с коронавирусом и работают в сфере национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год в связи с пандемией коронавируса.


коронавирус Кабмин Украина зарплаты карантин чиновники бюджет экономика
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