У Зеленского требуют объяснений по делу Гандзюк

Под стенами Офиса Президента жгли файеры и требовали отставки главы ОГПУ Ирины Венедиктовой

Facebook: Хто замовив Катю Гандзюк?

Под стенами Офиса Президента жгли файеры и требовали отставки главы ОГПУ Ирины Венедиктовой

У Офиса Президента устроили акцию протеста из-за стремительной передачи в суд дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Активисты начали собираться на Банковой около 19 часов. Они принесли с собой плакаты, файеры и одеяла, передает RegioNews.

Участники акции заявили, что Офис генпрокурора и СБУ действуют в интересах подозреваемых, ведь расследование не было доведено до конца, и из-за нехватки доказательств суд сможет оправдать главу Херсонского облсовета Владислава Мангера и его помощника Алексея Левина. Именно их подозревают в заказе и организации нападения. Люди отметили, что у следствия было еще три месяца на работу, а некоторые следственные действия даже не были завершены. В частности, и те, которых добились пострадавшие.

В "развале” дела обвинили генерального прокурора Ирину Венедиктову. Президента же упрекали в том, что именно он привел ее к власти.

Столкновений с полицией не зафиксировали.

Напомним, 27 апреля ОГПУ и СБУ заявили, что завершили следствие и официально объявили подозреваемым о составлении обвинительного акта и передаче его в суд.