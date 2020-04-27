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Только трое нардепов приняли участие во всех голосованиях Верховной рады во время карантина
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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
27 апреля 2020, 19:14 10

Только трое нардепов приняли участие во всех голосованиях Верховной рады во время карантина

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27 апреля 2020, 19:14 10
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Во время карантина народные депутаты побили антирекорд с участия в голосованиях парламента
Фото: Страница Евгении Кравчук в Facebook
Во время карантина народные депутаты побили антирекорд с участия в голосованиях парламента

Только трое депутатов приняли участие в 100% голосований во время карантина, пишет RegioNews со ссылкой на Комитет избирателей Украины. Это Александр Бакумов и Александр Литвинов с Харьковщины и Григорий Мазурашу из Буковины. Все они из партии "Слуга народа".

Всего с момента объявления карантина состоялось восемь пленарных заседаний, на которых было проведено 384 голосования. В среднем один народный депутат принял участие (нажал "за", "против" или "воздержался") лишь в 57% голосований. Таким образом народные депутаты проигнорировали почти половину голосований Рады во время карантина. Это самый низкий показатель за все время работы депутатов IX созыва.

Для сравнения: в марте показатели участия в голосованиях были на уровне 66%, в феврале – 73%, в январе – 82%, декабре – 79%, ноябре - 80%, октябре – 65%, в сентябре – 71%.

51 народный депутат принял участие в менее, чем 10% голосований Рады во время карантина.

Активнее всего голосовали депутаты "Слуги Народа" (в среднем приняли участие в 84% голосований) и "Европейской солидарности" (75%), которые приняли участие в большинстве голосований Совета.

У группы "Доверие" показатели на уровне 64%, "Голоса" - 57%, ОПЗЖ - 56%, "Батькивщины" - 50%. Депутаты группы "За будущее" в среднем приняли участие лишь в 39% голосований.

"Во время карантина народные депутаты рассматривали не только законы, направленные на борьбу с коронавирусом, но и ряд других важных законодательных решений. В частности, был принят так называемый закон о рынке земли, который сопровождался значительным количеством правок. Именно это существенно повлияло на низкие показатели участия народных депутатов в голосованиях. Ведь традиционно рассмотрение правок воспринимается многими депутатами как техническое голосование, в которое не стоит особо вникать. Однако, кроме этого, некоторые фракции и группы Рады сознательно саботировали голосование по отдельным вопросам, мотивируя это своей политической позицией и полным неприятием предлагаемых законодательных изменений", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Читайте также: 22 нардепа пропустили 90% голосований Верховной Рады в марте


Верховная Рада нардепы депутат голосование Слуга народа Голос Батькивщина ОПЗЖ
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