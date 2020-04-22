Возвращение Саакашвили: соцсети отреагировали шутками и фотожабами
Впоследствии и сам Саакашвили, и руководство фракции "Слуга народа" подтвердили эту информацию. И пока новость о возвращении Саакашвили обрастала все новыми фактами, украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.
2021 рік. Порошенко допомагає Саакашвілі прорвати кордон і повернутись в Україну через політичне переслідування реформатора Зеленським— a-lex (@sanische) April 22, 2020
Рейтинг до біса пішов, діставай Саакашвілі ... народні прикмети України— Саіда Цолаківна Кіпельвуман (@Se3735) April 22, 2020
Артист Зеленський вирішив підсилити трупу неперевершеним стендапером Саакашвілі.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) April 22, 2020
Так, не вистачало у шоу отого бе-бе-бе.
Напомним, 22 апреля стало известно, что Украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.
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