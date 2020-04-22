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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
22 апреля 2020, 19:58 86

Возвращение Саакашвили: соцсети отреагировали шутками и фотожабами

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22 апреля 2020, 19:58 86
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22 апреля стало известно, что бывшего президента Грузии и екс-руководителя Одесской области Михеила Саакашвили планируют назначить вицепремьером по вопросам реформ
Фото: ProTroll
22 апреля стало известно, что бывшего президента Грузии и екс-руководителя Одесской области Михеила Саакашвили планируют назначить вицепремьером по вопросам реформ

Впоследствии и сам Саакашвили, и руководство фракции "Слуга народа" подтвердили эту информацию. И пока новость о возвращении Саакашвили обрастала все новыми фактами, украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.

Напомним, 22 апреля стало известно, что Украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.


Владимир Зеленский Офис президента Михаил Саакашвили соцсети
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