Возвращение Саакашвили: соцсети отреагировали шутками и фотожабами

22 апреля стало известно, что бывшего президента Грузии и екс-руководителя Одесской области Михеила Саакашвили планируют назначить вицепремьером по вопросам реформ

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22 апреля стало известно, что бывшего президента Грузии и екс-руководителя Одесской области Михеила Саакашвили планируют назначить вицепремьером по вопросам реформ

Впоследствии и сам Саакашвили, и руководство фракции "Слуга народа" подтвердили эту информацию. И пока новость о возвращении Саакашвили обрастала все новыми фактами, украинцы в соцсетях как всегда, начали шутить с этого события.

2021 рік. Порошенко допомагає Саакашвілі прорвати кордон і повернутись в Україну через політичне переслідування реформатора Зеленським — a-lex (@sanische) April 22, 2020

Рейтинг до біса пішов, діставай Саакашвілі ... народні прикмети України — Саіда Цолаківна Кіпельвуман (@Se3735) April 22, 2020

Артист Зеленський вирішив підсилити трупу неперевершеним стендапером Саакашвілі.

Так, не вистачало у шоу отого бе-бе-бе. — Лариса Сарган (@SarganLarysa) April 22, 2020

Напомним, 22 апреля стало известно, что Украинского и грузинского политика, бывшего руководителя Одесской области Михеила Саакашвили могут назначить на должность вицепремьера по вопросам реформ в украинском правительстве.