Из-за коронавируса львовский горсовет сократит штат на 181 человека
Об этом в видеообращении рассказал мэр Львова Андрей Садовой, представляя план выхода Львова из кризиса после карантина.
"За апрель мы ожидаем минус 70 млн грн в местный бюджет. Это очень большая потеря, уже болит голова, потому что нужно будет платить зарплату коммунальщикам, учителям и т.д. Поэтому мы приняли не простое решение - мы решили оптимизировать численность сотрудников городского совета, и мы уменьшаем ее на 181 человека", - анонсировал изменения городской председатель Андрей Садовый.
В то же время, подчеркнул он, инфраструктурные проекты будут сохранены, потому что они дают возможность привлечь людей к оплачиваемой работе, а также получить налоги в местный бюджет.
Коронавірус. Що далі?
У всіх сьогодні є 1 питання: а що далі? Ми пишемо програму - як жити в умовах кризи. Найважливішими сьогодні є: Безпека (маємо зробити все, щоб спалах вірусу більше не повторився); Медицина (гідні умови праці для лікарів і якісна опіка для хворих) Економіка (все має працювати і приносити львів'янам прибуток) У відео розказую про все це більш детально.Опубліковано Андрій Садовий Субота, 25 квітня 2020 р.
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