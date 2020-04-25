Киевский метрополитен возобновит работу не ранее 31 мая

В рамках проекта выхода из карантина предусмотрено пять этапов смягчения противоэпидемических мероприятий

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В рамках проекта выхода из карантина предусмотрено пять этапов смягчения противоэпидемических мероприятий

Киевский метрополитен возобновит работу, приостановленную в рамках карантина в зв'связи со вспышкой коронавируса, не раньше 31 мая, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена, передает RegioNews.

"Возобновление работы метро планируется не ранее, чем на третьем этапе снятия карантинных ограничений, а это может произойти только через 30 дней после окончания карантина. Если все пойдет по плану, то этап запуска подземки приходится на 31 мая”, - говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмигаль ранее отмечал, что метрополитен не сможет сразу перевозить всех горожан. Сначала в метро ездить смогут только те горожане, которые имеют спецпропуск. И только на следующем, четвертом этапе метро откроют для всех пассажиров.

Пока что предполагают, что это случится примерно 10 июня.

Как сообщалось ранее, Кабмин разработал пошаговый план выхода из карантина. План действий состоит из пяти пунктов по выходу Украины из карантина, первый пункт должен начаться 11 мая.