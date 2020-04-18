В полиции пообещали жестко реагировать на массовые скопления во время праздников

В национальной полиции призвали граждан соблюдать карантин и не подвергать друг друга опасности

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В национальной полиции призвали граждан соблюдать карантин и не подвергать друг друга опасности

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

В частности, руководитель Национальной полиции Украины Игорь Клименко отметил, что не стоит испытывать судьбу, особенно учитывая ежедневные статистические данные по заболеваемости коронавирусом.

По его словам, правоохранители будут жестко реагировать на нарушения карантина во время Пасхальных праздников.

Задача полиции - не просто контролировать соблюдение закона, но и в сотрудничестве со всеми государственными органами обеспечивать сохранение жизни и здоровья граждан. Моя позиция в этом вопросе четкая и принципиальная: если не будут соблюдены установленные законом карантинные ограничения, полиция будет действовать жестко в рамках своей компетенции, - сообщил Клименко.

По его словам, в нескольких областях Украины наблюдались негативные примеры поведения в храмах, когда были проигнорированы все санитарные требования и правила.

Люди бездумно создают толпы внутри и вблизи церквей. На все эти случаи полиция отреагировала как административными протоколами, так и начатыми уголовными производствами, - добавил он.

В полиции призвали соблюдать законодательство и быть на стороне закона и здравого смысла.

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Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.

В Днепре работники Нацполиции возбудили уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе.

В Харькове с 18 по 21 апреля ограничили массовые религиозные мероприятия, а также приостановили работу всех продуктовых рынков.