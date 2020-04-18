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Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 апреля 2020, 18:35 2

Власти Харькова закрыли на Пасху храмы и рынки

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18 апреля 2020, 18:35 2
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В Харькове с 18 по 21 апреля ограничили массовые религиозные мероприятия, а также приостановили работу всех продуктовых рынков
Фото: flickr
В Харькове с 18 по 21 апреля ограничили массовые религиозные мероприятия, а также приостановили работу всех продуктовых рынков

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, передает RegioNews.

Отмечается, что соответствующее решение было принято 17 апреля во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Заседание проводил в телефонном режиме первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все Пасхальные богослужения в дистанционном режиме, - говорится в сообщении.

В городском совете добавили, что комиссия порекомендовала руководителям всех рынков, в том числе продуктовых, приостановить работу на период действия карантинных мероприятий.

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Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.

В Днепре работники Нацполиции возбудили уголовное дело из-за скопления людей в Свято-Троицком кафедральном соборе.


коронавирус карантин Харьков власть храм рынки
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