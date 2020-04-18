Власти Харькова закрыли на Пасху храмы и рынки

В Харькове с 18 по 21 апреля ограничили массовые религиозные мероприятия, а также приостановили работу всех продуктовых рынков

Фото: flickr

В Харькове с 18 по 21 апреля ограничили массовые религиозные мероприятия, а также приостановили работу всех продуктовых рынков

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