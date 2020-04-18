Власти Харькова закрыли на Пасху храмы и рынки
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского городского совета, передает RegioNews.
Отмечается, что соответствующее решение было принято 17 апреля во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Заседание проводил в телефонном режиме первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.
Руководителям религиозных общин рекомендовано провести все Пасхальные богослужения в дистанционном режиме, - говорится в сообщении.
В городском совете добавили, что комиссия порекомендовала руководителям всех рынков, в том числе продуктовых, приостановить работу на период действия карантинных мероприятий.
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Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.
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