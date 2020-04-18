У поліції пообіцяли жорстко реагувати на масові скупчення під час свят
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.
Зокрема, Керівник Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що не варто випробовувати долю, особливо беручи до уваги щоденні статистичні дані щодо захворювання коронавірусом.
За його словами, правоохоронці будуть жорстко реагувати на порушення карантину під час Великодніх свят.
Завдання поліції - не просто контролювати дотримання закону, а й у співпраці з усіма державними органами забезпечувати збереження життя та здоров’я громадян. Моя позиція у цьому питанні чітка та принципова: якщо не будуть дотримані встановлені законом карантинні обмеження, поліція діятиме жорстко у межах своєї компетенції, - повідомив Клименко.
За його словами, у декількох областях України спостерігалися негативні приклади поведінки у храмах, коли були проігноровані усі санітарні вимоги та правила.
Люди бездумно створюють натовпи всередині та поблизу церков. На всі ці випадки поліція відреагувала як складеними адміністративними протоколами, так і розпочатими кримінальними провадженнями, - додав він.
У поліції закликали дотримуватися законодавства та бути на стороні закону і здорового глузду.
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