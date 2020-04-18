У поліції пообіцяли жорстко реагувати на масові скупчення під час свят

У національній поліції закликали громадян дотримуватися карантину і не наражати один одного на небезпеку

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У національній поліції закликали громадян дотримуватися карантину і не наражати один одного на небезпеку

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