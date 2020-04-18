В Днепре полиция возбудила уголовное дело из-за скопления людей в храме
Об этом сообщила полиция Днепропетровской области в Facebook, передает RegioNews.
Отмечается, что 17 апреля в полицию поступило сообщение, что по состоянию на 19 часов вечера внутри Свято-Троицкого кафедрального собора наблюдается скопление людей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции, по данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений). Продолжается досудебное расследование, - говорится в сообщении.
В полиции призвали прихожан праздновать Пасху дома, соблюдать карантин и не нарушать законодательство.
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Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.
13 апреля в Киево-Печерской Лавре обнаружили 90 случаев коронавируса, согласно решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ее закрыли на карантин.
14 апреля председатель Днепровской городского совета Борис Филатов эмоционально напомнил священнослужителям об ответственности за несоблюдение карантина.
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