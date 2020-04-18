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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
18 квітня 2020, 17:03 17

У Дніпрі поліція порушила кримінальну справу через скупчення людей у храмі

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18 квітня 2020, 17:03 17
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Працівники Нацполіції порушили кримінальну справу через скупчення людей в Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Дніпрі
Фото: Facebook
Працівники Нацполіції порушили кримінальну справу через скупчення людей в Свято-Троїцькому кафедральному соборі в Дніпрі

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області у Facebook, передає RegioNews.

Зазначається, що 17 квітня в поліцію надійшло повідомлення, що станом на 19 годину вечора всередині Свято-Троїцького кафедрального собору спостерігається скупчення людей.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь). Триває досудове розслідування, - йдеться в повідомленні.

В поліції закликали мирян святкувати Великдень вдома, дотримуватися карантину і не порушувати законодавство.

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Нагадаємо, 18 квітня в Україні лабораторно підтвердили 444 нових випадки коронавірусу COVID-19, загальна кількість хворих становить 5106 осіб.

13 квітня в Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно з рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин.

14 квітня голова Дніпровської міської ради Борис Філатов емоційно нагадав священнослужителям про відповідальність за недотримання карантину.


коронавірус карантин Дніпро церква Нацполіція
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