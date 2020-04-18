У Дніпрі поліція порушила кримінальну справу через скупчення людей у храмі
Про це повідомила поліція Дніпропетровської області у Facebook, передає RegioNews.
Зазначається, що 17 квітня в поліцію надійшло повідомлення, що станом на 19 годину вечора всередині Свято-Троїцького кафедрального собору спостерігається скупчення людей.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділення поліції, за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь). Триває досудове розслідування, - йдеться в повідомленні.
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