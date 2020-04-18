В Киевской области уже почти 300 больных коронавирусом
Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация в Facebook, передает RegioNews.
Сообщается, что общее количество больных в области выросло до 280 человек.
Наибольшее количество зараженных зафиксировали в Киево-Святошинском районе (86), а также 45 больных в Обуховском районе.
Среди заболевших 17 детей. В больницах находятся 80 человек, 200 находятся самоизоляции дома.
С начала эпидемии умерли 9 жителей Киевской области, 16 пациентов выздоровели.
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Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.
18 апреля в Киеве количество больных коронавирусом возросло до 770 подтвержденных случаев, в течение суток зафиксировано 65 новых больных.
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