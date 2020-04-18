В Киевской области уже почти 300 больных коронавирусом

За прошедшие сутки в Киевской области подтвердили 27 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: flickr

За прошедшие сутки в Киевской области подтвердили 27 новых случаев заболевания COVID-19

Об этом сообщила Киевская областная государственная администрация в Facebook, передает RegioNews.

Сообщается, что общее количество больных в области выросло до 280 человек.

Наибольшее количество зараженных зафиксировали в Киево-Святошинском районе (86), а также 45 больных в Обуховском районе.

Среди заболевших 17 детей. В больницах находятся 80 человек, 200 находятся самоизоляции дома.

С начала эпидемии умерли 9 жителей Киевской области, 16 пациентов выздоровели.

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Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.

18 апреля в Киеве количество больных коронавирусом возросло до 770 подтвержденных случаев, в течение суток зафиксировано 65 новых больных.