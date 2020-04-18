Больше всего больных коронавирусом медиков в Винницкой области - Степанов
Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
По его словам, большинство больных обнаружили в Калиновской районной больнице, она определена как опорный пункт при лечении инфицированных жителей области.
На сегодняшний день в Винницкой области зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников (в 22 учреждениях здравоохранения), в частности в Калиновской центральной районной больнице. По поручению главы Минздрава Украины больница дополнительно снабжена 10-дневным запасом средств индивидуальной защиты, - сказал Степанов.
Он также добавил, что в Украине еженедельно прибывают самолеты из Китая, которые пополняют запасы средств индивидуальной защиты в нашей стране.
Министр уточнил, что за минувшие сутки зафиксировано 444 новых случая, в том числе 12 новых случаев среди детей и 99 - среди медицинских работников.
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Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.
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