Больше всего больных коронавирусом медиков в Винницкой области - Степанов

В винницкой области зафиксировано больше всего случаев заболевания коронавирусом COVID-19 среди медицинских работников, большинство из них - в Калиновской районной больнице

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В винницкой области зафиксировано больше всего случаев заболевания коронавирусом COVID-19 среди медицинских работников, большинство из них - в Калиновской районной больнице

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews. По его словам, большинство больных обнаружили в Калиновской районной больнице, она определена как опорный пункт при лечении инфицированных жителей области. На сегодняшний день в Винницкой области зарегистрировано 97 случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников (в 22 учреждениях здравоохранения), в частности в Калиновской центральной районной больнице. По поручению главы Минздрава Украины больница дополнительно снабжена 10-дневным запасом средств индивидуальной защиты, - сказал Степанов. Он также добавил, что в Украине еженедельно прибывают самолеты из Китая, которые пополняют запасы средств индивидуальной защиты в нашей стране. Министр уточнил, что за минувшие сутки зафиксировано 444 новых случая, в том числе 12 новых случаев среди детей и 99 - среди медицинских работников. Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: хроника событий Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется) Напомним, 18 апреля в Украине лабораторно подтвердили 444 новых случая коронавируса COVID-19, общее количество больных составляет 5106 человек.

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