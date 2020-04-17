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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
17 апреля 2020, 13:00 12

Корбан и Филатов купили Днепру лабораторию для ПЦР-тестов

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17 апреля 2020, 13:00 12
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Современную лабораторию за личные средства купили мэр Днепра Борис Филатов и глава общественного совета города Геннадий Корбан. Сегодня,17 апреля, они передали оборудование в центр
Фото: скрин видео
Современную лабораторию за личные средства купили мэр Днепра Борис Филатов и глава общественного совета города Геннадий Корбан. Сегодня,17 апреля, они передали оборудование в центр

Об этом сообщает сайт gorsovet.com.ua, пишет RegioNews.

В Днепропетровском областном лабораторном центре теперь ежедневного смогут делать около 100 анализов на COVID-19

Городской голова Днепра призвал всех неравнодушных, вне зависимости от партийной принадлежности, объединяться в борьбе с эпидемией коронавируса.

Глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан подчеркнул, что намерен и дальше всеми силами помогать Днепру справиться с эпидемией коронавируса.

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Днепр Борис Филатов тесты помощь Благотворительность коронавирус
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