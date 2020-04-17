Корбан и Филатов купили Днепру лабораторию для ПЦР-тестов

Современную лабораторию за личные средства купили мэр Днепра Борис Филатов и глава общественного совета города Геннадий Корбан. Сегодня,17 апреля, они передали оборудование в центр

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Современную лабораторию за личные средства купили мэр Днепра Борис Филатов и глава общественного совета города Геннадий Корбан. Сегодня,17 апреля, они передали оборудование в центр

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