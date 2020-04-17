Корбан и Филатов купили Днепру лабораторию для ПЦР-тестов
Современную лабораторию за личные средства купили мэр Днепра Борис Филатов и глава общественного совета города Геннадий Корбан. Сегодня,17 апреля, они передали оборудование в центр
Современную лабораторию за личные средства купили мэр Днепра Борис Филатов и глава общественного совета города Геннадий Корбан. Сегодня,17 апреля, они передали оборудование в центр
Об этом сообщает сайт gorsovet.com.ua, пишет RegioNews.
В Днепропетровском областном лабораторном центре теперь ежедневного смогут делать около 100 анализов на COVID-19
Городской голова Днепра призвал всех неравнодушных, вне зависимости от партийной принадлежности, объединяться в борьбе с эпидемией коронавируса.
Глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан подчеркнул, что намерен и дальше всеми силами помогать Днепру справиться с эпидемией коронавируса.
Также читайте: "Не поможет и Господь Бог” - глава Днепра пригрозил священнослужителям-нарушителям
Мэр Днепра разошелся не на шутку: обозвал депутатов мерзавцами и говяжьей тусовкой
В Запорожье коронавирусом заболела топ-чиновница департамента здравоохранения
17 апреля 2020, 12:55Коронавирус в Киеве: за сутки подтвердили 61 случай заболевания
17 апреля 2020, 12:19Вспышка коронавируса в Почаевской лавре: настоятель игнорирует требования властей и врачей
17 апреля 2020, 12:14
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 апреля 2020, 08:09Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
15 апреля 2020, 09:59В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
12 апреля 2020, 12:19Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
13 апреля 2020, 13:57Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
14 апреля 2020, 19:06ГБР отказало журналистам в доступе к информации о допросе Ермака
15 апреля 2020, 13:38
- 15:29 17 апреля У Порошенко передали для медработников 30 тысяч защитных костюмов
- 15:04 17 апреля В Харьковской области священник стал распространителем коронавируса: село закроют на полный карантин
- 14:52 17 апреля Цены на продукты начали падать: Нацбанк
- 14:46 17 апреля "ДНР" решила не проводить парад к 9 мая из-за коронавируса
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 14:09 17 апреля В Вооруженных силах Украины уже 29 случаев коронавируса
- 08:09 17 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт
- 13:38 15 апреля ГБР отказало журналистам в доступе к информации о допросе Ермака
Рынок труда в Украине: почему после окончания карантина трудовая миграция удвоится
17 апреля 2020, 12:00
Одесская область: кто контролирует автостанции региона
16 апреля 2020, 16:00
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Когда закончится карантин, и кого Филатов зароет в могилы? – НеПогода
03 апреля 2020, 20:45
Украина на карантине, или Весна пришла – сидим дома, – НеПогода
27 марта 2020, 19:28
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Александр Ярославский
Куратор Харьковской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19