Зеленский подписал: штрафы за поджог могут достичь 150 тысяч гривен

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность за сжигание сухой растительности в экосистемах Украины

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский подписал принятый Верховной Радой на внеочередном пленарном заседании 13 апреля закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожения или повреждения о'объектов растительного мира)" №556-IX в среду, передает RegioNews.

Закон усиливает ответственность за такие правонарушения:

За загрязнение атмосферного воздуха возрастает из 1700-3400 грн до 30,6 тыс. – 51 тыс. грн;

За уничтожение или повреждение об'объектов растительного мира: от 5100-8500 грн до 91,8 тыс. – 153 тыс. грн;

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах гражданами: от 85-255 грн до 1530-3400 грн;

За нарушение требований пожарной безопасности в лесах должностными лицами: с 255-850 грн до 4590-15,3 тыс. грн;

За самовольное выжигание растительности или ее остатков гражданами: от 170-340 грн до 3060-5100 грн;

За самовольное выжигание растительности или ее остатков должностными лицами: от 850-1190 грн до 15,3 тыс. – 17 тыс. грн.

Напомним, Верховная Рада увеличила в 18 раз размер штрафа за уничтожение или повреждение об'объектов растительного мира и загрязнения атмосферы. За законопроект проголосовали 328 народных депутатов.