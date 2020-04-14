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14 апреля 2020, 12:10 1

"Евросолидарность" и "Слуги народа" наиболее добросовестно посещают Раду во время карантина

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14 апреля 2020, 12:10 1
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Депутаты ЕС и "Слуги Народа" – лидеры по посещаемости Совета во время карантина
Депутаты ЕС и "Слуги Народа" – лидеры по посещаемости Совета во время карантина

Комитет избирателей проанализировал посещение фракциями и группами Верховной Рады пленарных заседаний, состоявшихся во время карантина.

В среднем на заседаниях было зарегистрировано 328 народных депутатов. То есть, почти 100 депутатов не посещали заседания Рады во время карантина.

Самые высокие показатели посещения у депутатов "Европейской солидарности" - 90%. На втором месте – "Слуга Народа". В среднем 86% депутатов монобольшинства появлялись на заседаниях Совета. Третий результат у фракции "Голос" – 75%.

Посредственные показатели в группы "Доверие" (как правило, 69% депутатов группы были зарегистрированы), внефракционных (65%) и "Оппозиционной платформы За жизнь" (63%).

самые Низкие результаты в ВО "Батькивщина" (51%) и группы "За будущее" (42%).

"Стоит отметить, что ряд депутатов пропускали заседания Совета по объективным причинам, связанным с ситуацией коронавирус. Так, часть депутатов не посещали заседания, поскольку ранее находились за рубежом, еще в части обнаружили коронавирус. При этом общие показатели посещения не слишком отличались от того, как депутаты обычно посещают Раду. Так, во время 2 сессии Совета (сентябрь-январь) в среднем Совет посещали 348 народных депутатов, во время карантина – 328", - добавил председатель КИУ Алексей Кошель.


Верховная Рада заседание голосование Слуга народа ЕС Голос Батькивщина депутат
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