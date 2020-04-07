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07 апреля 2020, 16:27 6

Верховный суд Британии не стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка

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07 апреля 2020, 16:27 6
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В Великобритании Верховный суд отказал украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его компаниям в обжаловании решения Апелляционного суда о правомочности английского суда рассматривать иск банка к прежним владельцам
Фото: скриншот видео
В Великобритании Верховный суд отказал украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его компаниям в обжаловании решения Апелляционного суда о правомочности английского суда рассматривать иск банка к прежним владельцам

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка, передает RegioNews.

Отмечается, что решением от 6 апреля Коломойскому отказано в удовлетворении ходатайств, поскольку они не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент.

Также британский суд постановил, что Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их компании должны возместить расходы, понесенные Приватбанком от их неудачных ходатайств.

Они потеряли все способы обжалования, что позволит рассмотреть иск Приватбанка по сути в Высоком суде Лондона.

В Приватбанке выразили надежду, что они смогут возместить более 3 млрд долларов, которые требуются в производствах.

Напомним, 30 марта Рада ускорила рассмотрение "антиколомойського" закона

МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".

24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.

25 марта группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" обратилась к Верховной Раде с призывом проголосовать законопроект о невозвращении Приватбанка его прежним владельцам.


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