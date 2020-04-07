Верховный суд Британии не стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка

В Великобритании Верховный суд отказал украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его компаниям в обжаловании решения Апелляционного суда о правомочности английского суда рассматривать иск банка к прежним владельцам

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В Великобритании Верховный суд отказал украинскому олигарху Игорю Коломойскому и его компаниям в обжаловании решения Апелляционного суда о правомочности английского суда рассматривать иск банка к прежним владельцам

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