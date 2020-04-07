Верховный суд Британии не стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка, передает RegioNews.
Отмечается, что решением от 6 апреля Коломойскому отказано в удовлетворении ходатайств, поскольку они не касаются вопросов права, которые должны рассматриваться в данный момент.
Также британский суд постановил, что Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов и их компании должны возместить расходы, понесенные Приватбанком от их неудачных ходатайств.
Они потеряли все способы обжалования, что позволит рассмотреть иск Приватбанка по сути в Высоком суде Лондона.
В Приватбанке выразили надежду, что они смогут возместить более 3 млрд долларов, которые требуются в производствах.
Напомним, 30 марта Рада ускорила рассмотрение "антиколомойського" закона
МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".
24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.
25 марта группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" обратилась к Верховной Раде с призывом проголосовать законопроект о невозвращении Приватбанка его прежним владельцам.
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