Рада ускорила рассмотрение "антиколомойського" закона

Верховная Рада Украины поддержала сокращение срока подачи альтернативных законопроектов в проект закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности"

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Верховная Рада Украины поддержала сокращение срока подачи альтернативных законопроектов в проект закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности"

Как передает RegioNews, "за" проект закона №3260 или так называемый "антиколомойський закон" проголосовал 271 народный депутат.

Отметим, ранее нардеп от "Голоса" и первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал на своей странице в Facebook, что комитет поддержал данный закон.

"Он будет поддержан согласно Регламенту (ст.110, п.2) как 2571-р, но в той редакции, которую предложило правительство! Путь в зал парламента для закона открыт", - написал он.

Напомним, МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".

24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.

25 марта группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" обратилась к Верховной Раде с призывом проголосовать законопроект о невозвращении Приватбанка его прежним владельцам.

СПРАВКА: законопроект называют "антиколомойським", поскольку на данном этапе наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем - Игорем Коломойским.

Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.