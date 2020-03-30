Рада ускорила рассмотрение "антиколомойського" закона
Как передает RegioNews, "за" проект закона №3260 или так называемый "антиколомойський закон" проголосовал 271 народный депутат.
Отметим, ранее нардеп от "Голоса" и первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк написал на своей странице в Facebook, что комитет поддержал данный закон.
"Он будет поддержан согласно Регламенту (ст.110, п.2) как 2571-р, но в той редакции, которую предложило правительство! Путь в зал парламента для закона открыт", - написал он.
Напомним, МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроект о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам, или так называемый "антиколомойський закон".
24 марта в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам.
25 марта группа народных депутатов из фракции "Слуга народа" обратилась к Верховной Раде с призывом проголосовать законопроект о невозвращении Приватбанка его прежним владельцам.
СПРАВКА: законопроект называют "антиколомойським", поскольку на данном этапе наибольшее значение он имеет для государственного Приватбанка в противостоянии с бывшим владельцем - Игорем Коломойским.
Законопроект предусматривает, что собственники и экс-собственники банка, интересы которых были нарушены через выведение финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.
При этом признание незаконным решения о выведении банка с рынка не может быть основанием для его отмены.
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