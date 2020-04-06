Абсолютный рекорд: в "антиколомойский" закон внесли 13 тыс. правок

Противники так называемого "антиколомойського" закона к вечеру 6 апреля подали на рассмотрение к законопроекту во втором чтении уже более 13 тысячи правок

Фото: twitter/verkhovna_rada

Противники так называемого "антиколомойського" закона к вечеру 6 апреля подали на рассмотрение к законопроекту во втором чтении уже более 13 тысячи правок

Как передает RegioNews, об этом сообщил нардеп от "Голоса", член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 18:00 уже есть 13 000+ правок в закон о банках 2571-д... Есть один внефракционный депутат, который только от себя подал более 6000 правок, еще три пакета по 1,5 тысячи поправок", - написал он, отметив, что это еще не все.

При этом он добавил, что "абсолютный рекорд парламентаризма будет побит дважды".

Отметим, открытие рынка земли было одним из требовани МВФ для продолжения сотрудничества. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.

По прогнозами Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

Как сообщалось, МВФ готов увеличить размер помощи Украине со $5,5 млрд до $8 млрд, если Верховная Рада проголосует за законопроекты о невозвращении Приватбанка его бывшим владельцам (так называемый "антиколомойський" закон) и о рынке земли.

Напомним, ранее сообщалось о 6 тыс. правок, которые нардепы подали к "антиколомойському" закону.

В ночь на 31 марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года. Закон поддержали 259 нардепов. От "Слуги народов" было 206 голосов, "Европейской солидарности" – 23, "Голоса" – 13, "Доверия" – 12, внефракционные – 5. Не голосовали фракции совсем ОПЗЖ, "Батькивщина" и депгруппа "За будущее".

31 февраля в Раде зарегистрировали два проекта постановлений об отмене этого решения парламента.