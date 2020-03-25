"Слуги народа" призвали парламент поддержать закон о невозвращении Приватбанка
Об этом сообщается в заявлении, которое депутаты распространяют в Facebook, передает RegioNews.
В частности, депутаты призвали Раду и коллег по фракции поддержать проект закона №3260 "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности", который еще также именуют "антиколомойський закон".
По мнению депутатов, его принятие - это единственный шанс получить следующий кредит от МВФ и избежать дефолта.
"Законопроект снимает риски разбалансировки финансовой системы Украины и необоснованной нагрузки на госбюджет в трудный для страны период мирового экономического кризиса", - говорится в заявлении.
Они также призвали профильный комитет как можно быстрее рассмотреть законопроект, чтобы он смог попасть на рассмотрение Рады.
"Мы перестанем быть надежными партнерами, не менее 10 последующих лет нас будут обходить все международные инвесторы, мы не сможем получить от международных финансовых институтов никаких кредитов, без которых невозможно будет стимулировать экономику и провести успешные реформы", - считают депутаты.
Известно, что по состоянию на 16 часов 25 марта текст заявления распространили 22 народных депутата от фракции "Слуга народа".
Ранее сообщалось, что в парламенте зарегистрировали правительственный законопроект о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам №3260.
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