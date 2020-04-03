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03 апреля 2020, 18:13 18

Супрун: украинский протокол лечения коронавируса - это опасный эксперимент

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03 апреля 2020, 18:13 18
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Единый государственный протокол лечения коронавируса, который утвердили 2 апреля, представляет угрозу для жизни больных и больше похож на опасный эксперимент
Фото: Facebook
Единый государственный протокол лечения коронавируса, который утвердили 2 апреля, представляет угрозу для жизни больных и больше похож на опасный эксперимент

Об этом в Facebook рассказала бывшая и.о. Министра здравоохранения Украины Уляна Супрун, передает RegioNews.

По ее словам, в мире еще нет лекарства от COVID-19, и большинство препаратов применяют очень осторожно. Зато лекарства с украинского протокола не имеют научно обоснованных данных об эффективности и безопасности применения, и сейчас их применяют в качестве эксперимента.

Супрун отмечает, что включать лекарства в протокол лечения можно только после клинических исследований, в ходе которых определяют эффективность и безопасность препарата.

"ВОЗ указывает, что пока нет доказательств, которые рекомендовали любое специфическое лечение COVID-19. Зато использование препаратов без надлежащих доказательств может дать ложную надежду, и даже больше навредить, чем принести пользу", - пишет она.

Супрун также добавила, что в других странах мира такие препараты используют в пределах клинических испытаний или по специальным процедурам, но в Украине делают эксперименты без всякого контроля и отчетности.

По ее словам, в единый государственный протокол включили лекарства для лечения малярии и некоторых воспалительных состояний, ревматоидного артрита или системной красной волчанки, препараты, которые показали эффективность в исследованиях in vitro (в пробирке).

Супрун возмущается, что в Украине разрешили лечить коронавирус лекарствами, которые принимают люди с ВИЧ. Другие препараты вообще не были зарегистрированы ни в одной стране.

По мнению Супрун, Украине нужно участвовать в существующих клинических исследований, которые проходят в мире.

"Угрожающая ситуация в мире - это не повод игнорировать доказательность, и принимать опасные решения для всей страны для того, чтобы просто успокоить людей фактом существования протокола. Даже в условиях пандемии, мы не можем отказываться от науки, доказательств и фактов. Тем более, когда речь идет о лечении COVID-19 и здоровье и жизни пациентов ", - добавила она.

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Напомним, в четверг, 2 апреля в Украине начал действовать единый государственный протокол лечения больных коронавирусом COVID-19.


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