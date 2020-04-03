Супрун: український протокол лікування коронавірусу - це небезпечний експеримент

Затверджений 2 квітня єдиний державний протокол лікування коронавірусу становить загрозу для життя хворих і більше схожий на небезпечний експеримент

Фото: Facebook

Затверджений 2 квітня єдиний державний протокол лікування коронавірусу становить загрозу для життя хворих і більше схожий на небезпечний експеримент

Про це в Facebook розповіла колишня в.о. Міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, передає RegioNews.

За її словами, у світі ще немає ліків від COVID-19, і більшість препаратів застосовують дуже обережно. Натомість ліки із українського протоколу не мають науково обґрунтованих даних щодо ефективності та безпеки застосування, і зараз їх застосовують в порядку експерименту.

Супрун зазначає, що включати ліки в протокол лікування можна лише після клінічних досліджень, під час яких визначають ефективність та безпеку препарату.

"ВООЗ вказує, що наразі немає доказів, які б рекомендували будь-яке специфічне лікування COVID-19. Натомість використання препаратів без належних доказів може дати хибну надію, і навіть більше нашкодити, ніж бути корисними", - пише вона.

Супрун також додала, що в інших країнах світу такі препарати використовують в межах клінічних випробувань або за спеціальними процедурами, але в Україні роблять експерименти без жодного контролю та звітності.

За її словами, до єдиного державного протоколу включили ліки для лікування малярії та певних запальних станів, ревматоїдного артриту чи системного червоного вовчака, препарати, які показали ефективність в дослідженнях in vitro (в пробірці).

Супрун обурюється, що в Україні дозволили лікувати коронавірус ліками, які приймають люди з ВІЛ. Інші препарати взагалі не були зареєстровані в жодній країні.

На думку Супрун, Україні потрібно долучатися до існуючих клінічних досліджень, які проходять у світі.

"Загрозлива ситуація у світі — це не привід ігнорувати доказовість, і ухвалювати небезпечні рішення для всієї країни для того, аби просто заспокоїти людей фактом існування протоколу. Навіть в умовах пандемії, ми не можемо відмовлятися від науки, доказів і фактів. Тим паче, коли йдеться про лікування COVID-19 та здоров’я і життя пацієнтів”, - додала вона.

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Нагадаємо, у четвер, 2 квітня в Україні почав діяти єдиний державний протокол лікування хворих коронавірусом COVID-19.