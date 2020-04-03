В Житомирской области подтвердили еще три случая COVID-19
Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.
Отмечается, что больные - жители Коростеня и Житомира, таким образом, по состоянию на 3 апреля в области зафиксировано уже 9 случаев заражения.
"Сегодня обнаружили три положительных случая заболевания коронавирусом у двух жителей Коростеня и в 79-летней женщины из Житомира, которая недавно вернулась из Испании", - сообщил Бунечко.
По словам главного государственного санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова, были проверені анализы 15 потенциально больных лиц, обнаружили диагноз в трех.
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Житомирской области по состоянию на 3 апреля выглядит следующим образом:
2 случая обнаружили в городе Радомышль, в том числе 1 летальный. Еще 2 больных в городе Житомир. Также двое больных обнаружили в Бердичевском районе, 1 - в Малинском и 2 случая в Коростенском районе.
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Напомним, в Житомирской области в режиме самоизоляции находятся 977 человек, из них 899 вернулись в Украину из-за границы и еще 78 контактировали с больными коронавирусом.
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