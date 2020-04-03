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03 апреля 2020, 17:47 4

В Житомирской области подтвердили еще три случая COVID-19

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03 апреля 2020, 17:47 4
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По состоянию на 16:00 3 апреля на Житомирщине лабораторные анализы показали наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в еще трех пациентов
Фото: flickr
По состоянию на 16:00 3 апреля на Житомирщине лабораторные анализы показали наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в еще трех пациентов

Об этом сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Отмечается, что больные - жители Коростеня и Житомира, таким образом, по состоянию на 3 апреля в области зафиксировано уже 9 случаев заражения.

"Сегодня обнаружили три положительных случая заболевания коронавирусом у двух жителей Коростеня и в 79-летней женщины из Житомира, которая недавно вернулась из Испании", - сообщил Бунечко.

По словам главного государственного санитарного врача Житомирской области Зиновия Парамонова, были проверені анализы 15 потенциально больных лиц, обнаружили диагноз в трех.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Житомирской области по состоянию на 3 апреля выглядит следующим образом:

2 случая обнаружили в городе Радомышль, в том числе 1 летальный. Еще 2 больных в городе Житомир. Также двое больных обнаружили в Бердичевском районе, 1 - в Малинском и 2 случая в Коростенском районе.

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Напомним, в Житомирской области в режиме самоизоляции находятся 977 человек, из них 899 вернулись в Украину из-за границы и еще 78 контактировали с больными коронавирусом.


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