Не меньше 2-ух метров: во Львове разработали порядок захоронения людей с COVID-19

Во Львове создали детальный порядок захоронений лиц с коронавирусом или подозрением на болезнь

Львов. Фото: Львовский городской совет

Во Львове создали детальный порядок захоронений лиц с коронавирусом или подозрением на болезнь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовский городской совет.

Организация погребения умерших утверждена комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС.

В случае установления факта смерти лица от коронавирусной болезни тело будут перевозить из заведения здравоохранения в морг для проведения всех необходимых процедур. Там тело умершего должно быть обработано дезинфекционным хлоровместительним раствором, помещенное в непроницаемый герметичный пакет-мешок и положено в плотно закрытый гроб.

В случае смерти в самоизоляции родственники умершего должны сразу известить о факте смерти полицию, семейного врача или позвонить на "103". Дезинфекция помещения, изоляция родственников и дальнейшее информирование всех необходимых служб осуществляется по соответствующим протоколом.

Прощание с умершим и похороны из дома запрещены.

Из морга плотно закрытый гроб должен быть доставлен на спецавтомобиле ЛКП "Производственно-реставрационный комбинат обрядовых услуг" к месту захоронения. Могилу выкапывают глубиной не менее 2 метров.

При погребении разрешается находиться одновременно не более 10 человек, расстояние между лицами должно быть не меньше чем 2 метра при наличии всех элементов защиты - перчатки, очки, защитные маски.

На похоронах членом семьи умершего должен быть четко проведен учет лиц, присутствовавших при захоронении с указанием даты и времени пребывания, в котором должна содержаться ФИО лица, адрес проживания, контактный номер телефона.

Напомним, во Львовской области 5 больных COVID-19 в тяжелом состояниии. Вчера подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом.

По состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаи COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровел. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Во Львове в парках и скверах запретили употреблять еду и напитки. В городе также запрещено находиться без маски в людных местах.